Carille fala em buscar vitória, mas admite importância do empate

O técnico Fábio Carille falou com a imprensa logo após o último apronto do Corinthians para a partida desta quarta-feira, contra o Millonarios-COL, no estádio El Campín, e reconheceu que um ponto para o Alvinegro não seria má ideia em uma estreia de Copa Libertadores da América. Apesar disso, porém, assegurou que a busca da sua equipe será sempre pela vitória.

“Nós viemos para ganhar. Independente do que eu pensei, preparei para o jogo, sempre vamos em busca da vitória, marcando mais ou menos. Mas é claro que jogar aqui, sair com empate é importante, mas viemos para buscar a vitória”, disse o treinador, atual campeão do Paulista e do Brasileiro, que comandará sua primeira partida na competição continental.

Auxiliar à época da conquista corintiana no torneio, em 2012, Carille teve a oportunidade de viajar nessa condição em anos anteriores. Depois, em 2017, pôde ter um aperitivo da competição ao jogar a Copa Sul-Americana. De Bogotá, ele revelou que ainda não conhecia a cidade, mas teceu muitos elogios à estrutura.

Já sabe quais números os jogadores do #Timão vão usar na Libertadores? Então corre lá na Corinthians TV e descubra!#VaiCorinthians https://t.co/fiDqoctT73 — Corinthians (@Corinthians) 27 de fevereiro de 2018

“É a primeira vez que eu venho para cá, porque a gente revezava entre os auxiliares, como eu faço hoje também, então nunca tinha vindo, mas lembro que foi gol do Danilo, traz boas recordações, mas mais que isso, é um estádio que fizemos bons jogos, é um campo que dá boas condições de fazer um ótimo jogo”, continuou.

Para o embate, Carille, escalou uma equipe com a entrada de Mateus Vital na vaga de Rodriguinho, suspenso por ter sido expulso justamente na Sul-Americana do ano passado, contra o Racing-ARG. Dessa forma, o time mais uma vez atuará sem uma referência no ataque, apostando na movimentação dos seus meio-campistas.