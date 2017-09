Carille evita pensar no clássico entre concorrentes diretos do Corinthians

O Corinthians só entrará em campo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, mas muitos dos seus torcedores estarão de olho na tabela já na noite do dia anterior. Afinal, no Palestra Itália, estarão em ação dois dos principais perseguidores do líder.

Com 54 pontos ganhos, o Corinthians tem 10 de vantagem para o Santos e 11 em relação ao Palmeiras, que medirão forças no sábado. O Grêmio está na mesma situação dos palmeirenses e jogará contra o Fluminense no domingo, em Porto Alegre.

“Não fico pensando nos outros. Já tenho tantas coisas para me preocupar aqui, a responsabilidade de fazer o melhor. Agora, é contra o Cruzeiro”, priorizou Carille, que adota essa postura desde o impressionante rendimento do Corinthians no primeiro turno.

Até o comedido treinador, contudo, sabe que o clássico paulista deste fim de semana tem grandes atrativos para os corintianos. “É um jogo que pode deixar uma equipe para trás na briga. Havendo um vencedor entre Palmeiras e Santos e com a gente ganhando em Minas, ficará difícil para o que perder. Sou consciente disso. Mas, de coração mesmo, não fico pensando se vai ter vitória ou derrota de alguém”, reforçou.

O fato é que o Palmeiras já passou a ser visto por muitos analistas como uma grande ameaça ao Corinthians, por estar em ascensão na tabela e ainda ter um confronto direto com o líder pela frente, em Itaquera.

“Os três – Grêmio, Santos e Palmeiras – têm possibilidades de chegar. Para os outros, é muito mais difícil”, disse Fábio Carille, que não se deixa levar pela larga vantagem do seu Corinthians. “Faltam 13 jogos, com 39 pontos em disputa. Muita coisa pode acontecer. Já falei isso várias vezes.”