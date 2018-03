Carille espera São Paulo jogando como Corinthians em Itaquera

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille espera encarar um time que joga parecido com o seu Corinthians na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo segundo duelo da semifinal do Campeonato Paulista. De acordo com o treinador, esse é o estilo de Diego Aguirre, uruguaio que comanda o rival há duas semanas, e deve apresentar uma equipe defensiva em Itaquera.

“Ele é um técnico reativo, gosta de jogar em um estilo muito parecido com o do Corinthians, não meu, mas com um estilo histórico do Corinthians”, comentou o comandante, dando detalhes do que espera enfrentar em meio a um Tricolor pendendo mais para o preto e o branco das suas cores.

“Acredito que o time deles venha jogando no nosso erro, esperando o contra-ataque. O importante é saber que é um gol de diferença para ficar em igualdade, tem que segurar a posse de bola para que a gente tenha mais chance de ficar com a vitória”, avaliou Carille, que não acredita em um São Paulo mais ofensivo nem se o Timão abrir o placar.





“Se eu fosse o técnico do São Paulo, tomando 1 a 0 em Itaquera, mantenho o meu esquema porque estou em igualdade jogando fora de casa”, projetou o treinador, usando exemplos do primeiro jogo para basear a sua aposta.





“A gente teve mais de 70% de posse de bola no segundo tempo lá no Morumbi, eles vieram buscando o erro, não procuraram o segundo gol, não lembro de nenhuma defesa do Cássio no segundo tempo”, concluiu Carille, que precisa de dois gols de diferença para passar à final sem a necessidade dos pênaltis.