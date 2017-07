Carille elogia Pedrinho: “Joia do Corinthians e do futebol brasileiro”

O técnico Fábio Carille se juntou aos mais de 34 mil corintianos presentes ao estádio de Itaquera e se derreteu em elogios ao meia Pedrinho, autor de um belo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Patriotas, na noite desta quarta-feira, em partida válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Animado pela performance do jovem de 19 anos, o treinador disse que não apenas a torcida alvinegra está ganhando um atleta para o futuro.

“É um jogador de muito talento, todos nós já sabemos, temos de ter paciência para ir lançando aos poucos. Torcedor pode ficar tranquilo, não só o corintiano, mas o brasileiro também. É uma joia que a gente está lapidando”, afirmou o comandante, apontando a parte física do armador como seu grande problema no momento.

“A questão não é nem tanto técnica e tática, é mais um trabalho que já fez ele ganhar quilos. Mesmo ele entrando, na parte final ele sente muito. No Paulista, quando foi titular, tivemos que tirar no começo do segundo tempo. Tudo dentro da normalidade. O cuidado é mais físico para torná-lo um atleta mesmo”, explicou Carille.

O jogador, que deixou o campo bastante animado por marcar seu primeiro gol pela equipe profissional do Timão, tem entrado na parte final das partidas para ser uma opção tanto pelos lados quanto pelo meio. A ideia da comissão técnica é que ele consiga ser um postulante à equipe titular no ano que vem, depois de passar sua primeira pré-temporada com o elenco profissional.

“Fico tranquilo, vejo o pessoal treinando o dia a dia, da forma que eu venho treinando. Todo mundo tem esse compromisso que, na hora que tiver a oportunidade de jogar, vão dar conta”, elogiou o zagueiro Balbuena, um dos exemplos para os jovens do elenco. “Eles deram o de tudo. Tentamos que o rendimento coletivo não diminua, é mérito do Carille e do compromisso de todos os jogadores”, completou o defensor.

Com a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana assegurada, o Timão agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, competição pela qual enfrenta o Flamengo, no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Pelo torneio continental, o time espera o vencedor da partida entre Racing-ARG e Independiente Medellín-COL, nesta quinta-feira, na Colômbia.