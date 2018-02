Carille elogia parte tática, mas vê ajustes a fazer no ataque do Corinthians

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille teceu elogios à disposição tática do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, na noite deste domingo, na casa do adversário. Vitorioso pela quarta vez consecutiva na temporada, o comandante apontou esse lado como seu maior trunfo neste começo de trabalho na temporada.

“Disciplina tática, todos se empenhando demais, a gente errando muito pouco, é o que mais tem me chamado a atenção”, avaliou o comandante, dividindo o mérito pela boa organização com os antecessores Mano Menezes e Tite, que criaram, na sua visão, um estilo particular para o Alvinegro.

“O que a gente tem feito desde o ano passado não é uma ideia minha, é um prosseguimento de algo implantado pelo Mano em 2008. Eu tenho minhas ideias, mudo uma coisa ou outra, mas é uma filosofia do Corinthians que já está estabelecida”, continuou o comandante.

Apesar dos elogios, porém, Carille fez questão de reclamar da etapa final do Alvinegro, que diminuiu muito sua produção ofensiva. Apesar de não sofrer com investidas do adversário, o Timão pouco ameaçou o goleiro Oliveira, passando a segunda metade apenas esperando o apito final.

“Passamos muito a bola para o Novorizontino, poderíamos ter ficado mais com ela. É uma observação no lado ofensivo mesmo, construção, rodar, terminamos algumas jogadas muito rapidamente. Com a nossa qualidade, se ficássemos mais com a bola, a gente teria criado mais oportunidades”, disse o treinador, à espera de uma contratação para a posição de centroavante.

“Ainda nada, Duílio (Monteiro Alves, novo diretor de futebol do clube) chegou depois do almoço apenas, provavelmente na terça só a gente conversa. Só falei por mensagem com o Andrés, até porque, em dia de jogo, fico mais focado”, afirmou, sem condicionar o sucesso do time a essa chegada.

“Primeiro eu tenho que ouvir o que o presidente tem a me dizer. Se ele falar: “Fábio, não vem”, sem problemas. A gente vai com o que tem aqui, pensa em improvisação”, concluiu o comandante.