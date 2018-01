Carille elogia Mateus Vital e promete ir atrás de outro centroavante

O técnico Fábio Carille avaliou pela primeira vez o nome do meia Mateus Vital, que realizou exames médicos na manhã desta sexta-feira e deve ser anunciado em breve como reforço do Corinthians. À espera de um novo camisa 9, que ele confia na chegada independentemente de ser Henrique Dourado ou não, o comandante explicou como pretende utilizar o ainda vascaíno.

“Começamos conversas sobre esse atleta na quinta-feira. Para o que estou pensando, 4-1-4-1, pode jogar em qualquer uma das quatro funções. Tem velocidade, técnica, chega na área. Se confirmar, vai nos acrescentar bastante nesse primeiro momento e também pelo potencial de venda que tem”, declarou à ESPN Brasil Carille, que tenta um novo esquema nesta pré-temporada.

Contra o PSV-HOL, por exemplo, Jadson e Rodriguinho foram escalados lado a lado com os pontas Clayson e Romero, com mais liberdade para criar e um pouco menos de comprometimento defensivo. Dessa forma, como tem mais volantes e jogadores para os lados à disposição, Carille enxergou o jovem de 19 anos como alguém que pode preencher essa lacuna.

A prioridade, porém, segue sendo a aquisição de um camisa 9 para substituir Jô, negociado com o Nagoya Grampus-JAP. Mesmo com a recente interrupção das tratativas por Henrique Dourado, conforme afirmou o presidente Roberto de Andrade, ele acredita que terá um novo nome em breve para o setor.

“Eu sei muito bem da situação financeira do clube. É um jogador [Henrique Dourado] que a gente falou muito. Torcedor pode ficar tranquilo que se não vier o Henrique vai vir outro, se não vier a gente vai trabalhar com seriedade com quem tem”, avaliou o treinador, negando que esteja procurando alguém com as mesmas características do seu antigo camisa 7.

“A gente sabe que essa substituição não é fácil. Alguma coisa aconteceu nesse meio, mas com certeza é um dos nomes que a gente tinha discutido. Nem estou buscando com as características do Jô, que sai da área, é rápido, chega na área também. Os que tem estão na Europa e estão bem. Queremos um 9 clássico, como o Henrique, ou de mais movimentação, como outros nomes que estão aí (risos)”, concluiu.