Carille descarta poupar jogadores até o clássico contra o Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O técnico Fábio Carille não vai poupar jogadores até o clássico contra o Palmeiras. A indicação foi dada por ele após avaliar como bom o intervalo entre as partidas programadas no Campeonato Paulista para a equipe do Corinthians no mês de fevereiro, que se encerrarão justamente no Derby, no último fim de semana do mês.

“Campeonato não está me mostrando isso, vamos jogar só sexta, depois só quarta, depois segunda. É nas semanas mais apertadas que poupar pode acontecer”, disse o treinador, relembrando a sequência de jogos contra o Santo André, nesta sexta, o São Bento, na quarta, dia 14, e o Red Bull, na segunda-feira, dia 19.

Depois disso, haverá aproximadamente uma semana de descanso antes de encarar os alviverdes, em duelo que dificilmente ocorre com a presença de suplentes. A ressalva fica por conta da partida seguinte: a estreia na Copa Libertadores da América, no dia 28 de fevereiro, contra o Millonarios, em Bogotá, na Colômbia, caracterizando a citada semana “mais apertada”.

Por se tratar de um longo voo (aproximadamente 5h) e da principal competição da equipe na temporada, é difícil que todos os jogadores atuem tanto no Derby quanto lá. Caso isso aconteça, o jogo que pode ter um Timão recheado de reservas será contra o Santos, na Vila Belmiro, na rodada seguinte à participação no torneio continental.

“Vai chegar o momento em que a gente vai ter que ser inteligente, conversar com a parte médica para não correr o risco de perder algum jogador por lesão”, continuou o comandante, adotando um discurso semelhante ao do segundo semestre do ano passado, quando o Alvinegro defendia a liderança do Brasileiro.

Para chegar em condição de fazer essas escolhas nessas partidas, Carille quer ao menos mais duas vitórias nas partidas que virão. A avaliação da comissão técnica é que, com 18 pontos conquistados, o time terá sua vaga garantida no mata-mata do Paulista.