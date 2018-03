Carille conversa com titulares e confirma volta de Balbuena no Derby

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille preferiu dar descanso aos seus titulares na manhã desta sexta-feira, no último treino da equipe do Corinthians antes da primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília) do sábado, em Itaquera. Apostando em uma conversa com aqueles que atuaram desde o início frente ao São Paulo e outros cinco atletas, ele disse que a recuperação física será essencial na definição dos escolhidos.

A única certeza fica por conta da volta do zagueiro Balbuena, que estava com a seleção do Paraguai durante a semana, nos Estados Unidos, e atuou por 90 minutos na derrota do seu país para os americanos, na terça. O jogador formará ao lado de Fagner, que aguentou uma longa viagem da Alemanha até o Brasil para atuar na semifinal, ele volta a formar a linha defensiva titular da equipe no Derby.

“Balbuena volta”, cravou o treinador, que preferiu esperar a resposta dos atletas de frente para saber se contará com Romero entre os atacantes. “O Romero eu vou depender muito de Clayson e Mateus Vital, Emerson também, jogadores bastante desgastados. As dúvidas são muitas por causa dessa sequência”, continuou Carille, de olho no que vai receber do seu departamento médico.

“A equipe não está definida ainda, o departamento médico e físico passa que o ideal seriam 72 horas de recuperação, é uma ferramenta que temos de ter cuidado, jogos desgastantes tanto contra Bragantino e São Paulo, amanhã (sábado) cedo que a gente vai ter a definição da equipe”, avaliou o treinador.

Depois da conversa, Carille liberou os titulares e Balbuena para terminar um trabalho na academia, enquanto Ralf, Pedrinho, Romero e Júnior Dutra se juntaram ao trabalho dos reservas. O time provável do Timão tem Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Romero, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson.