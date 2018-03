Carille confirma estreias de Sidcley e Ralf; Lucca também é escalado

A escalação do Corinthians para a partida contra o Mirassol, na noite de quarta-feira, em Itaquera, está definida. No primeiro e único treinamento tático para o jogo, o técnico Fábio Carille ensaiou a sua equipe com as entradas de Sidcley na lateral esquerda, Ralf no meio-campo e Lucca no ataque.

O time foi mostrado por Carille logo após um rápido aquecimento no gramado do CT Joaquim Grava, na tarde desta terça-feira. O técnico levou consigo para outro campo, onde trabalhou posicionamento sem a presença de uma equipe adversária, os seguintes atletas: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Lucca, Jadson, Rodriguinho e Clayson.

A estreia de Sidcley, reforço vindo do Atlético-PR após o novato Juninho Capixaba deixar a desejar como sucessor de Guilherme Arana, já era esperada. A novidade empurrou Maycon, que atuava improvisado como lateral esquerdo desde a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, de volta à contenção do meio-campo.

Ao lado de Maycon, estará o veterano Ralf, que disputará a sua 353ª partida como corintiano depois de duas temporadas a serviço do chinês Beijing Guoan. A reestreia do campeão estadual, nacional, continental e mundial pelo Corinthians foi acelerada também porque, além de Gabriel estar suspenso, Renê Júnior acusou uma lesão na coxa esquerda.

Outro jogador preservado por Carille após a série de dois clássicos e um jogo válido pela Copa Libertadores da América realizado na Colômbia será Romero. O atacante paraguaio está com desgaste físico acentuado e dará lugar a Lucca, que ainda não conseguiu se destacar ao final da sua passagem por empréstimo pela Ponte Preta.