Carille brinca sobre novo camisa 9, mas contratação fica distante

O técnico Fábio Carille voltou a ser questionado sobre a vontade de ter um novo camisa 9 no Corinthians, que perdeu Jô após o título do Brasileiro e vem encontrando dificuldades em substituí-lo com o que possui no elenco. Bem humorado, chegou a brincar sobre a qualidade das “fontes” dos jornalistas presentes ao CT Joaquim Grava, mas deixou claro que não está com tanta expectativa a esse respeito.

“Vocês estão devagar esse ano aí, hein? As fontes de vocês estão fracas (risos). Se vier, legal, se não vier, a gente vai com o que tem”, comentou o treinador, que disse anteriormente esperar o resultado da eleição para cobrar a chegada de um novo nome no setor. O pleito está marcado para este sábado, no Parque São Jorge, com Andrés Sanchez, Felipe Ezabella, Romeu Tuma Júnior, Paulo Garcia e Antônio Roque Citadini.

Internamente, porém, há incerteza sobre a disposição em buscar um novo nome para a disputa da Libertadores da América. É crescente a corrente que vê o elenco atual como necessário para, no mínimo, passar de fase no torneio continental. Depois da Copa do Mundo, a expectativa é que surjam mais nomes de alto nível disponíveis, principalmente com o encerramento da temporada europeia.

Atualmente, a única chance de uma peça chegar para o setor seria a nova diretoria acreditar que um atleta de renome seria o essencial para conquistar a confiança da torcida, tudo isso dentro do prazo de 20 dias entre a eleição e o fechamento das inscrições para o Campeonato Paulista (23 de fevereiro) e a Libertadores (26 de fevereiro). Caso contrário, a disputa ficará entre os atletas hoje disponíveis.

“Se você perguntar para qualquer técnico, ele sempre vai querer mais. Estou satisfeito com o que nós temos dentro do que o Corinthians está possibilitando. A minha função é sempre deixar claro do que eu acho que o Corinthians precisa mais. Vamos deixar a nova diretoria entrar, passo a passo, sem desespero. Ter paciência para tudo, como fizemos até agora”, observou, abrindo a possibilidade até de outras posições serem reforçadas.

“Não só de um camisa 9, alguns outros setores em que a gente precisa fortalecer pensando no elenco. Henrique Dourado foi lá para o Flamengo, estava totalmente fora dos padrões do Corinthians”, concluiu Carille, que tem ainda duas vagas a preencher no Estadual.