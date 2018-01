Carille aprova jogo-treino e tece elogios a Lucca e Vital após goleada

O técnico Fábio Carille aprovou a oportunidade de observar alguns jogadores pouco utilizados até o momento na manhã desta terça-feira, em jogo-treino disputado contra o Nacional-SP, no CT Joaquim Grava. Elogioso à participação de nomes como Lucca e Mateus Vital na goleada por 4 a 0, o comandante disse que precisava avaliar a intensidade de disputa dos jogadores em situações que fossem além das alcançadas no treinamento.

“A ideia do jogo-treino é para colocar esses jogadores em situação real do jogo, mesmo o adversário sendo de outra divisão, traz um ar de preparação diferente. No treino, todo mundo sabe quem é quem”, afirmou o comandante, em entrevista à Corinthians TV, que viu Lucca fazer dois gols, Mateus Vital participar também de dois e até Emerson Sheik dar os seus “piques” pelo lado esquerdo do campo.

“O Lucca já está jogando, já participou de 2 jogos, o Emerson tem grande possibilidade de ser relacionado, o Henrique se não for para esse jogo, com certeza vai estar contra o Santo Andé. Ainda não temos o lastro dele de recuperação física. Todo técnico quer mais (jogadores), sei da realidade, sei que tem eleição, mas estou satisfeito com o grupo e vamos brigar por coisas boas”, observou o comandante, de olho em trazer as novidades cada vez mais para perto do que ele considera ser o estilo de jogo ideal do time.

“É uma filosofia do clube desde 2008, agora estou eu colocando minhas ideias dentro da ideia que o clube tem, o DNA criado pelo Corinthians faz dez anos. Mais do que o resultado, foi bom a movimentação, o Mateus é um jovem promissor do Vasco, o terceiro time também mostrou todo mundo sabendo as suas funções”, concluiu Carille.

Enquanto os jogadores disputavam o embate, os titulares realizaram um treino tático em outro campo, observados pelos auxiliares Leandro Cuca e Fabinho. Além deles, somaram-se a esse grupo nomes constantemente utilizados, como o volante Maycon, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Júnior Dutra. Após atuar no jogo-treino, Sheik ainda finalizou a preparação participando dessa segunda atividade.