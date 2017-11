Carille admite testes e deve levar apenas cinco titulares ao Recife

O técnico Fábio Carille admitiu após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, no último domingo, no estádio de Itaquera, que não deve levar o que tem de melhor para encarar o Sport, no domingo, às 17h (de Brasília), na última partida do Campeonato Brasileiro. Já campeão e com um grupo bastante desgastado, o treinador não deve ter nem metade dos seus titulares em campo.

“Começo a definir na quarta-feira, vão acontecer algumas mudanças tanto por suspensão quanto por coisas que eu quero ver”, afirmou Carille, que certamente não poderá contar com o volante Camacho e o atacante Clayson, que levaram o terceiro cartão amarelo no embate com os mineiros. Além deles, o volante Maycon e o meia Marquinhos Gabriel são outros suspensos para o duelo.

“Acredito que cinco, seis titulares vão para o Recife”, avaliou o comandante, sem especificar se os escolhidos para a viagem realmente atuarão. É possível que alguns fiquem apenas no banco de reservas para evitar improvisações durante a partida, como ocorreu com Fagner. Diante do Flamengo, há uma semana, ele viajou ao Rio apenas para ficar como opção para Léo Príncipe.

As presenças certas são a do goleiro Cássio e a do centroavante Jô, que busca ainda a artilharia da competição. O zagueiro Pablo, que não teve seus direitos econômicos comprados pelo clube, e o lateral esquerdo Guilherme Arana, que já até assinou contrato para atuar no futebol europeu, estão fora até do elenco para o ano que vem.

Balbuena, que mal treinou no gramado durante a última semana, dificilmente será utilizado, assim como Rodriguinho, um dos atletas que mais atuou na temporada. Jadson, melhor jogador do duelo diante do Galo, pode ser testado na função do camisa 26.

Ainda que tenham atuado bastante durante a temporada, o volante Gabriel e o atacante Ángel Romero, que retorna de suspensão, são presenças possíveis devido aos desfalques em seu setor, justamente os ocupados pelos atletas que levaram o terceiro amarelo.

Dessa forma, nomes como o volante Paulo Roberto, o armador Giovanni Augusto e o jovem Pedrinho entram na briga pela titularidade. A confirmação, no entanto, só deve sair na parte final da semana, quando Carille costuma realizar treinos táticos com a formação inicial.