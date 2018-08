Campeão do mundo ignora CR7 e aponta Higuaín como artilheiro do Italiano

A expectativa pela estreia de Cristiano Ronaldo em um jogo oficial com a camisa da Juventus aumenta cada vez mais, tanto para torcedores como para veículos de imprensa do mundo inteiro. Atual melhor do mundo e tricampeão consecutivo da Liga dos Campeões, o português será o grande destaque do torneio italiano. No entanto, essa não é a opinião de Luca Toni, ex-jogador que se sagrou campeão do mundo pela Itália em 2006.

“Um prognóstico para ser o artilheiro da Série A? Aposto em Higuaín. Com ele, o Milan dará um salto de qualidade, essa é a minha opinião. A equipe ganhará força no ataque. Ele, Cristiano Ronaldo e Icardi podem marcar 30 gols por temporada. Mas eu destaco Higuaín como um possível artilheiro desta edição”, afirmou Luca Toni em declarações ao veículo Tuttosport.

Apesar de não colocar o craque português como possível artilheiro, Toni destacou a importância do jogador para o futebol italiano.”Cristiano Ronaldo é uma grande contratação da Juventus, a chegada dele fez disparar o mercado nos outros clubes. A Inter trabalhou muito bem, chegam a custo zero De Vrij e Asamoah e ainda têm Nainggolan e Keita. Os dois times estão muito fortes para esta temporada”.

Aposentado desde 2016, Luca Toni teve seu melhor desempenho vestindo a camisa do Bayern de Munique. No clube alemão, conquistou três títulos, sendo o mais importante o Campeonato Alemão na temporada 2007/2008. No entanto, foi com a seleção italiana que o ex-jogador teve seu maior momento no futebol, ao fazer parte do grupo campeão mundial em 2006.