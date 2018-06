Buffon é suspenso por três jogos pela Uefa por reclamação a árbitro

Gianluigi Buffon recebeu três jogos de suspensão da Uefa por conta de seu comportamento após o árbitro Michael Oliver marcar pênalti de Benatia em Lucas Vázquez a poucos minutos do fim do duelo entre Real Madrid e Juventus, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Desta maneira, caso o goleiro italiano acerte com o Paris Saint-Germain, ele não poderá jogar as partidas de ida da fase de grupos do torneio continental.

A reclamação de Buffon foi bastante acintosa no confronto do último dia 11 de abril. Na ocasião, a Juventus ia vencendo por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, placar suficiente para levar a decisão à prorrogação. Porém, já nos acréscimos, o árbitro Michael Oliver viu pênalti contestável de Benatia em Lucas Vázquez. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança, não desperdiçou e acabou com os planos do veterano goleiro italiano vencer sua primeira Liga dos Campeões.

Buffon se despediu ao fim da última temporada da Juventus, clube que defendia desde 2001, quando se transformou no goleiro mais caro do mundo após a Velha Senhora pagar nada mais, nada menos que 52,8 milhões de euros à época ao Parma. No time bianconeri ele conquistou nove Campeonatos Italianos, mas foi vice-campeão da Liga dos Campeões em três oportunidades.

Caso as especulações em torno do goleiro se confirmem e ele vá parar no Paris Saint-Germain, Buffon terá mais uma oportunidade de erguer a taça que tanto anseia para a sua carreira. Aos 40 anos, um dos maiores goleiros da história do futebol espera fechar sua carreira com chave de ouro, mas para isso terá de aguardar três longos jogos para entrar em campo pela Liga dos Campeões novamente.