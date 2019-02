Brasil busca milagre na última rodada do Sul-Americano sub-20

Fruto de sua própria incompetência ao longo de toda a competição, a Seleção Brasileira chega à última rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20, neste domingo, precisando de um milagre para conseguir se classificar para o Mundial da categoria. O primeiro passo é derrotar a Argentina a partir das 23h10, no Estádio Teniente de Rancagua, em Rancagua, no Chile, no terceiro jogo da jornada tripla.

O domingo reserva ainda o duelo entre Colômbia e Uruguai, às 18h30, e o choque entre Venezuela e Equador, a partir das 20h50. A Seleção Brasileira está na última colocação com dois pontos. Além de ganhar seu jogo, dependerá de uma derrota da Colômbia e de um tropeço da Venezuela, ambos rivais com quatro pontos, para jogar o Mundial.

A tarefa brasileira se torna ainda mais complicada pois a Argentina lidera com nove pontos, vem de três triunfos consecutivos e precisa ganhar para conquistar o título sem depender de outros resultados. Os argentinos, se tropeçarem, podem ser superados por Uruguai e Equador, ambos com sete pontos.

Mais do que um resultado positivo, o Brasil vai precisar buscar superação, pois o ambiente não é nada bom.

“Temos que arrumar força. A força interior tem que vir, pois o que está em jogo aqui o futuro da Seleção, o futuro deles, o meu futuro, o da comissão técnica. Tenho vergonha da campanha que estamos fazendo. Na minha carreira não passei por momento tão triste. Tenho consciência plena da minha responsabilidade”, desabafou o técnico da Seleção Brasileira, Carlos Amadeu.

O gerente do projeto olímpico, o ex-lateral Branco, sequer falou com a imprensa depois do empate sem gols de quinta-feira com o Equador e nos bastidores dizem que ele ficou enfurecido com o mau futebol.

Pelo regulamento do hexagonal final as seleções se enfrentam em turno único, todos contra todos, e ao fim quem somar mais pontos fica com o título. Os quatro primeiros colocados se classificam para o Mundial Sub-20, em maio, na Polônia.