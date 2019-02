Bragantino e Novorizontino ficam no 1 a 1 com gols de Edson Silva

O Bragantino recebeu o Novorizontino nesta sexta-feira no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, mas não conseguiu sair de campo com a vitória. Jogando diante de seus torcedores, o Massa Bruta até saiu na frente graças ao gol contra de Edson Silva, entretanto, na etapa complementar o zagueiro se redimiu marcando desta vez a favor da sua equipe e garantindo o precioso empate em 1 a 1 fora de casa.

O jogo – O Bragantino pressionou o time adversário nos primeiros minutos na intenção de abrir o placar com pouco tempo de jogo em Bragança Paulista e teve seu esforço recompensado aos 23 minutos. Após cruzamento de Vitinho, o zagueiro Edson Silva, ex-São Paulo, tentou afastar o perigo, mas acabou cabeceando contra o próprio gol, encobrindo o goleiro Vagner.

Com a vantagem na partida, o Massa Bruta seguiu em cima dos visitantes e só não ampliaram antes do intervalo por falta de sorte. Aos 35 minutos, por exemplo, Matheus Peixoto recebeu cruzamento, ajeitou no peito e finalizou de bicicleta, mas seu arremate foi no centro do gol, facilitando a vida de Vagner.

Na etapa complementar o Novorizontino pareceu ter acordado e chegou ao empate logo aos oito minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, Edson Silva subiu mais alto que a defesa do Bragantino e desta vez cabeceou para o fundo das redes certas, sem chance para o goleiro Alex Alves.

Não satisfeito, o Novorizontino por pouco não virou o jogo com Murilo Henrique. Aos 16 minutos, o meia aproveitou cruzamento da esquerda e, de carrinho, só não colocou a bola no fundo das redes porque o goleiro do Bragantino estava ligado para fazer grande defesa e salvar os donos da casa da derrota.