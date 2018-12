Botafogo acerta ida de Matheus Fernandes para o Palmeiras

O Botafogo acertou a venda de parte dos direitos federativos do volante Matheus Fernandes ao Palmeiras, por 3,5 milhões de Euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões). A notícia foi confirmada pelo diretor-geral da base alvinegra, Manoel Renha, em entrevista à Rádio Brasil nesta segunda-feira.

O Botafogo tinha proposta do Genoa, da Itália, mas preferiu a oferta palmeirense e seguir com uma parte dos direitos do atleta, já de olho em uma futura negociação.

“Matheus já vinha sendo monitorado pelo mercado internacional, tanto que teve proposta do Genoa, mas o Botafogo optou, por questões de modelo, de manter uma participação. A proposta do Palmeiras foi mais interessante nesse momento. É claro que, se pudesse, o interessante era mantê-lo por um tempo maior, mas não é a nossa realidade hoje, faz parte do processo ter que negociar jogadores, o que vários outros clubes brasileiros fazem também. Precisamos de alguns anos para tentar reverter isso”, afirmou o dirigente.

Manoel Renha, ressaltou que a situação do clube não o permite se posicionar como comprador no mercado, e sim formar jogadores e negociá-los.

“Vamos ter que ficar formando jogadores e vendendo para o mercado, para a médio prazo o Botafogo passar a ser um clube comprador, o que não é a nossa realidade hoje. Nossa realidade hoje é formar jogadores e vamos ter que vendê-los para tentar equacionar de forma mais rápida a situação financeira do clube, que é bem complicada”, completou.

Para 2019, Renha confirmou a promoção de 4 atletas da base ao elenco principal. Na pré-temporada 2019, estarão o meia Wenderson, os atacantes Rickson e Igor Cassio, e o lateral esquerdo Jonathan.