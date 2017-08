Borja admite dificuldade em adaptação, mas descarta sair do Palmeiras

Miguel Borja não pensa em deixar o Palmeiras. Concentrado com a seleção da Colômbia, o centroavante concedeu entrevista e admitiu que tem enfrentado dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro, mas garantiu que não pensa em deixar o clube.

“Adaptar-se ao futebol brasileiro não tem sido fácil. Sabemos que cheguei com grande expectativa e não estou passando pelo momento que todo goleador quer ter, mas estou trabalhando, quero ficar no Palmeiras, ainda tenho mais quatro anos de contrato e as pessoas lá estão me apoiando muito, o técnico gosta de mim e quer que eu me adapte”, disse o centroavante.

Na última semana, o presidente Mauricio Galiotte já havia relatado um diálogo com o camisa 9, em que Borja afirmou que iria “vencer no Palmeiras”. O Verdão tem recebido sondagens de clubes europeus, mas o Alviverde só irá negociá-lo se receber um valor maior do que o desembolsado em sua contratação.

“É um futebol totalmente diferente do futebol daqui (da Colômbia). O esquema do profe (Cuca) é totalmente diferente ao do Nacional, mas estamos trabalhando para melhorar”, completou.

Com Borja, a Colômbia enfrenta a Venezuela fora de casa, nesta quinta-feira, e recebe o Brasil na terça da semana que vem, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Pelo Palmeiras, Borja disputou 32 jogos, sendo 17 como titular e apenas sete completos. No período, anotou sete gols, mas não marca há dois meses (12 partidas), sendo o último em 21 de junho, contra o Atlético-GO.

Nas últimas semanas, a maior torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alvi Verde, fez um “dossiê” sobre as contratações do Palmeiras. Constataram que Borja e Deyverson, juntos, custaram R$ 52,7 milhões, e, segundo eles, seria possível contratar Everton Ribeiro, Guerrero, Thiago Neves, Pratto e Pablo gastando, ao todo, R$ 67 milhões.