Balbuena festeja convocação e admite desfalcar o Corinthians

O Corinthians dificilmente contará com o zagueiro Balbuena e o atacante Romero na partida contra o Coritiba, em 11 de outubro, em Itaquera. Um dia antes, ambos estarão à disposição do técnico Arce para defender o Paraguai contra a Venezuela, no Defensores del Chaco, pela última rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

“Não sei responder se dará para jogar porque não sei nem o que acontecerá amanhã. Não sei nem se vou chegar em casa hoje à noite”, comentou Balbuena, sem tom dramático. “Mas, se jogar no dia 10, será complicado jogar de novo no dia seguinte. Veremos como as coisas se desenrolam, conversando com o pessoal do Corinthians”, acrescentou.

Embora possa representar um problema para o técnico Fábio Carille, a lista de convocados do Paraguai animou Balbuena. O zagueiro está esperançoso em ajudar o seu país a saltar da atual sétima posição nas Eliminatórias ao menos para a quinta, mantendo vivo o sonho de classificação para a Copa do Mundo da Rússia – antes do jogo contra a Venezuela, o time de Arce enfrentará a Colômbia, em Barranquilla.

“Logicamente, estou feliz. Ser convocado para a sua seleção é o objetivo de todos os jogadores. Mesmo já tendo sido chamado da última vez, é sempre um orgulho grande quando você vê o seu nome na lista”, sorriu Balbuena. “Teremos um forte desafio com o Paraguai, com dois jogos difíceis, um fora e outro dentro de casa. Mas vamos lutar até o final para conseguir a vaga no Mundial”, prometeu.

Antes dos compromissos com o Paraguai, Balbuena e Romero irão a Belo Horizonte para ajudar o Corinthians diante do Cruzeiro, no domingo. O time dos paraguaios lidera o Campeonato Brasileiro com 54 pontos, 10 de vantagem para o Santos e 11 em relação ao Grêmio e ao Palmeiras, e tem a expectativa de aumentar ainda mais essa diferença.

“No último jogo, caímos um pouco de rendimento. Precisamos ter mais precisão com a bola, não errar tantos passes”, cobrou Balbuena, sem levar em consideração o fato de o Cruzeiro ter acabado de conquistar o título da Copa do Brasil. “Isso não muda nada. Eles serão um time competitivo e virão com tudo”, advertiu.

Além de Balbuena e Romero, o Corinthians cederá Cássio às próximas rodadas das Eliminatórias. O goleiro, contudo, será reserva da Seleção Brasileira que visitará a Bolívia e receberá o Chile e tem boas chances de estar em campo contra o Coritiba.