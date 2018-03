Balbuena e Romero confirmam liberação para atuar na quinta-feira

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O zagueiro Balbuena e o atacante Romero confirmaram após a derrota por 3 a 2 para o Bragantino que estarão à disposição do técnico Fábio Carille para a segunda partida das quartas de final do Campeonato Paulista, a ser realizada às 20h (de Brasília) da quinta-feira, no estádio de Itaquera. Os dois teriam de se apresentar à seleção paraguaia justamente no dia 22, mas pediram o adiamento da viagem e foram atendidos.

“Nem tudo que sai na imprensa é verdade, muita gente falou que nós não jogaríamos, mas estaremos com o time”, explicou o defensor, que viajará com o companheiro diretamente aos Estados Unidos, local da partida contra os próprios americanos. Dessa forma, ele e Romero só não poderão atuar em uma possível semifinal da competição, caso o Timão reverta a desvantagem no meio de semana com o apoio da sua torcida.

“Fabián Balbuena e Ángel Romero estarão conosco para o amistoso contra os Estados Unidos. Eles não chegaram a pedir desconvocação, mas, sim, que os dois se apresentem no dia seguinte. Queremos os 23 jogadores treinando juntos. Além disso, temos o direito de contar com ambos, é Data Fifa”, comentou o técnico da seleção, Gustavo Morinigo, na sexta-feira, à Rádio ABC Cardinal, do Paraguai.

Como o duelo dos paraguaios com os Estados Unidos está marcado para o dia 27 deste mês, em Cary, eles certamente não poderiam estar presentes no duelo de ida da semifinal, que será realizado no fim de semana anterior, e provavelmente não chegariam a tempo da volta, pré-agendada para 28 ou 29 de março. Para a diretoria corintiana, porém, como os guaranis estão fora da Copa do Mundo, havia a possibilidade de se conseguir uma liberação da dupla.

“A gente vai ter esse compromisso com a seleção, mas esperamos deixar o time classificado para a semifinal. Nós confiamos nos nossos companheiros, eles terão a capacidade de substituir à altura, pode ter certeza”, concluiu Romero.

Com o resultado deste domingo, a equipe tem que obrigatoriamente vencer no jogo da volta por dois gols de diferença para avançar à semifinal do Campeonato Paulista. Triunfo simples levará a decisão para os pênaltis. Os comandados de Fábio Carille e os de Marcelo Veiga fazem o segundo duelo na quinta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera, fechando a fase de quartas de final da competição.