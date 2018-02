Azulão marca nos acréscimos e vence a Ferroviária no ABC

O São Caetano mostrou mais vontade e concentração do que a Ferroviária na noite deste sábado, no Anacleto Campanella, e buscou uma merecida vitória já aos 47 minutos do segundo tempo. Mesmo com a pior campanha do Estadual até o triunfo, os donos da casa foram superiores ao time de Araraquara e contaram com a inspiração individual do meia Nonato para vencerem a segunda no Paulista.

O primeiro tempo da partida transcorreu com as duas equipes mostrando muitas dificuldades em criar jogadas. Mesmo com os pedidos de PC de Oliveira na beira do campo, a Ferroviária, melhor colocada, rifou muitas bolas para o campo de ataque e abandonou a saída com toque de bola. Menos técnico, porém mais concentrado, o Azulão não correu perigos, mas teve dificuldades de atacar.

Percebendo o problema na criação, o técnico Pintado mandou a campo o jovem Nonato na etapa final e ganhou muito em criatividade. Canhoto, o cabeludo partiu para cima da marcação adversária e, depois de tanto tentar, foi recompensado nos acréscimos. Em arrancada, tirou três adversários do lance e cruzou para Carlão, que desviou de cabeça para fazer o único gol da partida.

Com o resultado, o time do ABC Paulista chega aos sete pontos conquistados, ultrapassando Linense e Mirassol, que têm um jogo a menos, e saindo momentaneamente da zona de rebaixamento para a Série A-2. No Grupo B, o time ainda é o quarto colocado, dois pontos atrás da Ponte Preta, vice-líder.

O time de Araraquara, por sua vez, estacionou nos nove pontos e pode ver o São Bento disparar na vice-liderança do Grupo C. Com 12 pontos, o time de Sorocaba recebe o Botafogo-SP neste domingo e tem chance de abrir uma boa margem na briga por uma vaga no mata-mata do torneio.

Na próxima rodada, o São Caetano recebe o Bentão, em duelo às 21h30 (de Brasília) do sábado, dia 24 de fevereiro. A Ferrinha, por sua vez, visita o São Paulo no dia seguinte, no Morumbi, às 17h (de Brasília).