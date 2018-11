Autoridades fazem interdição administrativa em estádio do River Plate

A posição oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) é que a final da Libertadores entre River Plate e Boca Juniors está marcada para domingo, às 17 horas local (18 horas de Brasília). Mas, em função de toda a confusão ocorrida neste sábado, autoridades de Buenos Aires entraram em ação e interditaram o estádio Monumental de forma administrativa.

A confirmação veio do diretor da Agência de Controle do Governo da Cidade, Ricardo Raúl Pedace, em entrevista ao canal TyC Sports. A interdição é feita de maneira preventiva (em função de problemas de capacidade e obstrução de saída), mas cabe ao River Plate trabalhar nas próximas horas para a liberação do local – inclusive com o pagamento de uma multa.

Todo o problema na final da Libertadores começou com um ataque de torcedores ao ônibus do elenco do Boca Juniors. Alguns jogadores tiveram ferimentos em função de estilhaços e, depois de muita negociação com a Conmebol e quatro adiamentos de horário, a partida foi transferida para o dia seguinte.

“Quero parabenizar os dois presidentes porque houve entre eles um pacto de cavalheiros, porque nestas condições se desnaturalizou o jogo. Um não pode jogar e outro não quer jogar contra um rival que não está em condições”, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.