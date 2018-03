Ausência de Neymar e tempo frio impactam vendas para Rússia x Brasil

O amistoso entre Rússia e Brasil, nesta sexta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou, não deve ficar perto da lotação máxima de 81 mil pessoas da casa da final da Copa do Mundo de 2018. De acordo com os responsáveis pela promoção do evento, a ausência de Neymar e o tempo atipicamente frio durante a semana na capital russa afastaram o público.

“No momento, 50 mil entradas foram vendidas para a partida e o número, provavelmente, vai chegar a 60 mil até a sexta-feira”, comentou o diretor comercial da Federação de Futebol Russa, Vladimir Karpovich, em entrevista reproduzida pela agência de notícias Tass.

As vendas como abaixo do esperado se dão, na visão de Karpovich, pela ausência de Neymar entre os chamados na lista do técnico Tite e o fato de, na hora do jogo, a previsão do tempo colocar a temperatura na casa dos 0ºC. “Provavelmente esses dois fatores tiveram um impacto negativo na comercialização”, continuou o representante.

Apesar de considerável, o número apontado de 60 mil não completa 75% da capacidade da arena e fica 20 mil pessoas abaixo, por exemplo, do público que presenciou a reabertura do local, em novembro do ano passado, quando os russos perderam por 1 a 0 para a Argentina, de Lionel Messi.