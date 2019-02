Atlético-MG e Santos seguem caminhos diferentes por Jobson, do Red Bull

Atlético-MG e Santos têm adotado estratégias diferentes em busca da contratação do volante Jobson, do Red Bull Brasil, uma das revelações do Campeonato Paulista.

O Galo se acertou com o RB por meio do CEO Thiago Scuro. O Peixe, por sua vez, foi o primeiro a procurar o atleta e encaminhou um contrato em reunião com o empresário.

O Atlético está confiante pois, na teoria, obteve o mais difícil: o “sim” do Red Bull. O Alvinegro, em contrapartida, conta com a preferência de Jobson e uma cláusula no contrato de facilidade em caso de proposta de um dos grandes clubes do país.

Com outras prioridades, como a conclusão das tratativas por Felipe Jonatan e Jorge, o Santos vê o Atlético-MG mais “focado” pelo reforço do Red Bull. O agente do jogador deve ir à Belo Horizonte na quinta-feira e ouvirá o projeto da equipe mineira.

Jobson tem 23 anos e é um volante de boa marcação, com facilidade no apoio. Seu contrato vai até o fim de 2020.

