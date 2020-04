Athletico monitora impasse contratual de Evandro no Santos

O Athletico-PR monitora o impasse contratual de Evandro, do Santos. O vínculo termina em 30 de junho de 2020 e pode não ser renovado.

O acordo prevê uma cláusula de renovação automática até dezembro, mas o Peixe não procurou os representantes para confirmar a permanência e nem costurar um contrato maior. Para piorar, o Alvinegro deve aos empresários a comissão pela chegada em 2019 – o valor, acrescido de multa e juros, está em cerca de R$ 200 mil e a situação foi antecipada pela Gazeta Esportiva.

Diante desse cenário, o Athletico está de olho no meio-campista e deve fazer uma proposta se a saída for confirmada. O estafe do atleta já começou a ouvir interessados.

O técnico Dorival Júnior gosta de Evandro e conversou sobre o atleta com a diretoria do Furacão antes da paralisação no futebol por conta do novo coronavírus.

Evandro tem 33 anos e foi titular de Jorge Sampaoli, mas perdeu espaço sob o comando de Jesualdo Ferreira. São quatro partidas em 2020.

