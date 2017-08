Associação de Executivos de Futebol defende Alexandre Mattos

A Associação Brasileira de Executivos de Futebol (Abex) emitiu nesta segunda-feira uma nota de repúdio às ameaças de morte sofridas pelo diretor executivo do Palmeiras, Alexandre Mattos. Em texto publicado no site da entidade, a organização afirma que “respalda e resguarda” o dirigente.

No comunicado, a ABEX cita que a atemorização pela vida de Alexandre Mattos simboliza a “falência da sociedade” e a “total falta de compreensão com a área de atuação de um Executivo de Futebol”, explicando que os profissionais não são “meros contratados”.

A nota termina com a assertiva: “Se continuarem nos enxergando como meros contratadores, estaremos fazendo a roda girar como sempre se fez em nosso falido meio futebolístico brasileiro, que urgentemente súplica por um pouco mais de conteúdo”.

Confira o comunicado na íntegra:

A ABEX se manifesta em forma repudia contra as ameaças físicas sofridas pelo seu Associado Alexandre Mattos, Diretor Executivo da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Alexandre tem nosso total respaldo e resguarda, pois sempre de forma digna e competente fez gestão de alto nível em toda a sua carreira.

Ameaças refletem uma ação vândala e destrutiva e nossa Associação jamais tolerará iniciativas assim.

Tais ações desta natureza atestam duas coisas em nossa visão :

1- à falência de valores de nossa Sociedade

2- a total falta de compreensão com a área de atuação de um Executivo de Futebol.

A respeito da segunda da parte , lamentamos sermos interpretados como meros “contratadores “.

Nosso campo de atuação é infinitamente mais abrangente. Passa pelas definições estratégicas do Departamento, pela gestão de profissionais ( e suas respectivas carreiras ), pela definição de modelo de gestão, pela estruturação dos setores, pelo estabelecimento de processos, pela gestão de Captação, formação e transição das Categorias de Base, pelo desenvolvimento científico e tecnológico do Departamento e pelo gerenciamento dos processos mais relevantes do Futebol ( logística, análise de desempenho, registro, área médica, etc … )

Se continuarem nos enxergando como meros CONTRATADORES estaremos fazendo a roda girar como sempre se fez em nosso falido meio futebolístico brasileiro, que urgentemente súplica por um pouco mais de conteúdo