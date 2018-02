Artur, do Palmeiras, agradece apoio após cirurgia: “Logo estarei de volta”

No treinamento da última terça-feira, o Palmeiras sofreu mais uma baixa por contusão. O jovem Artur saiu mais cedo do gramado e, posteriormente, teve confirmado um entroce no tornozelo direito, passível de cirurgia, que deve afastá-lo por cerca de dois meses. Após a intervenção, o atacante foi às redes sociais para agradecer o apoio do torcedor alviverde e prometeu um retorno rápido.

“Bom dia, galera. Queria, primeiramente, agradecer as mensagens e o apoio de todos. Agradecer também ao pessoal do Palmeiras e do Sírio Libanês por todo respaldo nesse processo. Ontem pra quem não sabe passei por cirurgia no tornozelo direito, foi tudo bem e já estou indo pra casa hoje pela manhã (sexta-feira). Logo estarei de volta! Agora é descansar e em breve começar a fisioterapia com toda dedicação e disciplina. Obrigado pela surpresa e pela recepção no meu aniversário”, escreveu Artur.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O atacante era um dos atletas mais elogiados por Roger Machado nas entrevistas coletivas. O treinador já havia indicado que daria chances para Artur desempenhar seu futebol durante alguns testes, mas a lesão acabou atrapalhando as projeções. Como se tratava de um jogador das categorias de base, não será substituído na lista de inscrição que, nesta sexta-feira, teve como novidade a presença de Fernando.

Em 2017, o atleta de 19 anos esteve emprestado ao Londrina, onde levantou a taça da Primeira Liga e se destacou pelo Campeonato Brasileiro da Série B, sendo um dos responsáveis pela campanha que quase culminou no acesso para a elite, terminando na quinta posição. Nas 39 vezes que vestiu a camisa do clube paranaense, foram oito gols e 10 assistências.