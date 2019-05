Árbitro de Corinthians X São Paulo é o mesmo de Majestoso polêmico

Neste domingo, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Arena de Itaquera, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E o responsável pelo apito será Flávio Rodrigues de Souza. O árbitro, porém, já possui um Majestoso no currículo, apitado em 2017, em um jogo que terminou com classificação Alvinegra e polêmica por conta de um gol validado de Jô, nos acréscimos do primeiro tempo.

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de 2017, no Morumbi, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 0 com gols de Rodriguinho e Jô. Mas o embate ficou marcado pela polêmica envolvendo o fair play de Rodrigo Caio, que assumiu a responsabilidade por uma dividida com o goleiro tricolor Renan Ribeiro. Dessa forma, o cartão dado primeiramente a Jô, que tiraria o atacante do segundo jogo, foi anulado.

Na partida decisiva, marcada para a Arena de Itaquera, Flávio Rodrigues de Souza foi o escolhido para apitar, em um duelo movimentado pela polêmica do jogo de ida. E em um primeiro tempo de muita disputa e chances criadas de ambos os lados, Jô, aos 47 minutos, marcou um gol após cobrança de falta de Jadson. O atacante, porém, estava em posição irregular.

Em meio a polêmica, foi levantada a hipótese de um suposto toque do atacante Lucas Pratto na bola, que validaria o gol do centroavante Alvinegro, interpretação do árbitro no lance. Na época, o Campeonato Paulista não contava com o auxílio do VAR, como nos dias atuais e nas 38 rodadas do Brasileirão. Inclusive, o recurso estará à disposição para o árbitro neste domingo, no Majestoso da sexta rodada.

Depois do lance polêmico no fim da primeira etapa, que terminou com o tento validado, o São Paulo se viu na necessidade de reverter uma desvantagem de três gols. No fim, o Tricolor ainda encontrou um gol, justamente com Pratto, aos 38 minutos do segundo tempo. O tento, no entanto, foi insuficiente para a virada e o Corinthians decidiu o Paulista com a Ponte Preta, terminando com o título.

Neste domingo, Corinthians e São Paulo se enfrentam em um cenário diferente. Terceiro colocado, o Tricolor tem 11 pontos, mas vem de dois jogos sem vencer e sem marcar gols. O Alvinegro, por sua vez, é o oitavo com oito pontos, mas vem de dois triunfos consecutivos, o mais recente deles pela Copa Sul-Americana, diante do Deportivo lara, da Venezuela.