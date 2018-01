Apresentado, William Machado promete reforços “de verdade” no Santos

Novo gerente técnico do Santos, William Machado foi apresentado oficialmente no fim da manhã nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O profissional comentou a montagem do elenco e prometeu reforços de verdade no Peixe.

“As eleições em dezembro dificultam bastante o mercado para quem assume, independentemente de situação ou oposição. Muito mais para quem era oposição. Vejo o elenco, acompanhando treinamentos, bem competitivo. Temos jogadores qualificados. Mudança de comando oxigena, principalmente nos jogadores que não vinham tão bem. Jogadores com temporadas irregulares podem decolar. Temos confiança e expectativa muito boa em relação aos jogadores que estão aqui. Estamos buscando peças que não virão para ser mais um. Sei que o torcedor espera reforços, e entendemos que precisa ser reforços mesmo. Temos um critério maior ainda para não ser pressionado a contratar por contratar”, disse William.

Jogador com carreira de sucesso e com passagem vitoriosa por Corinthians e Grêmio, William Machado foi gerente do Timão e do Bahia antes de virar comentarista de televisão. No retorno ao dia a dia de um clube, o “Capita” comenta a experiência obtida nos últimos anos.

“Me preparei para essa função de forma indireta na carreira como atleta. Sempre gostei de conhecer sobre tudo de um clube. Sem pensar diretamente nisso, estudei ciências contábeis, que me dá um embasamento muito bom na parte gestão e financeira de uma empresa. E um clube é uma empresa. Fui morar e estudei fora, visitei vários clubes europeus para ver como funciona. Tudo como curiosidade depois que parei. Fiz curso de gestão de futebol. Falavam que eu tinha o perfil. Outras coisas foram aparecendo, tive empresa de consultoria financeira, trabalhei em duas equipes, gostei, mas algumas situações me fizeram sair. Depois de três anos e meio na TV, me senti mais preparado com o convite do Santos. Trabalhar em um grande clube e com pessoas sérias foi irrecusável”, analisou.

O Santos terá no departamento de futebol o executivo Gustavo Vieira, o gerente William Machado e o coordenador Diogo Castro.

