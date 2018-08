Após um ano, lateral do Barcelona relembra desentendimento com Neymar

Um pouco antes de ser contratado pelo Paris Saint-Germain e se tornar o jogador mais caro do futebol mundial, Neymar teve um dos momentos mais conturbados pelo Barcelona. Durante um treinamento, o craque brasileiro se desentendeu com o lateral-direito Nélson Semedo que, nesta semana, relembrou como ficou na hora que percebeu o descontentamento do ex-companheiro de equipe.

“Foi bem difícil, uma situação que não esperava, mas são coisas que acontecem nos treinos, isso muitas vezes é normal. Trabalhamos com muita vontade e, com isso, podem acontecer alguns desentendimentos. É normal que, por vezes, essas coisas aconteçam”, afirmou o lateral português.

Na época, já eram muito fortes as especulações de que Neymar estaria de malas prontas para deixar o clube catalão e se transferir para o futebol francês. Bastante irritado, o brasileiro precisou ser contido por Mascherano e Busquets após o lance envolvendo Semedo, sendo que na sequência, jogou o colete no chão, chutou duas bolas e abandonou a atividade bastante irritado enquanto o técnico Ernesto Valverde observava tudo.

Revelado pelo Sintrese, equipe modesta do futebol português, Semedo começou a chamar a atenção de grandes clubes do futebol europeu após chegar no Benfica, em 2015. Em duas temporadas pelo clube português, se tornou titular e conquistou cinco títulos. Já pelo Barcelona, o lateral conseguiu quatro troféus e é uma das opções para o técnico Ernesto Valverde no sistema defensivo catalão.