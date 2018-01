Após três anos, Corinthians acerta o retorno de Emerson Sheik

O Corinthians acertou o retorno do atacante Emerson Sheik na tarde desta segunda-feira, quase três anos após a saída do jogador do Parque São Jorge. Aos 39 anos, o jogador deve assinar contrato até o final de junho, auxiliando a equipe na disputa do Campeonato Paulista, da fase de grupos da Libertadores da América e das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e acabou confirmada pela Gazeta Esportiva. Campeão brasileiro, mundial, paulista e da Recopa pelo Alvinegro, Sheik marcou seu nome na história alvinegra principalmente pelos dois gols marcados na final da Libertadores de 2012, diante do Boca Juniors-ARG, no único título alvinegro na história da competição.

O clube assegurou o acerto minutos depois, sem especificar quando o atleta deve ser apresentado. A ideia é que Sheik passe por exames médicos nesta terça-feira e se junte ao elenco assim que possível. Fisicamente, há a confiança que o atleta tem total condição de ser aproveitado ao menos em algumas partidas pontuais pela comissão técnica.

No ano passado, o antigo camisa 11 acertou com a Ponte após o Campeonato Paulista e disputou um total de 25 jogos, com cinco gols marcados, levando os campineiros a 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Justamente na época em que não atuou, porém, a Macaca viu seu aproveitamento cair na reta final do torneio: 4 derrotas, um empate e uma vitória, selando seu rebaixamento à segunda divisão nacional.

Além dos títulos, Sheik tem em seu histórico 157 jogos e 26 gols marcados com a camisa do Corinthians. Hoje, no elenco, apenas Cássio, Fagner, Romero e Danilo possuem mais partidas do que ele.