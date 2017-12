Após quinta Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo afirma ser melhor da história

Após ter a sua quinta Bola de Ouro confirmada em cerimônia realizada na última quinta-feira pela France Football, Cristiano Ronaldo concedeu um entrevista para a revista, publicada nesta sexta-feira. Questionado se se considera o melhor jogador da história, o camisa 7 do Real Madrid não titubeou e respondeu positivamente.

“Sim! Eu sou o melhor jogador da história. Em tempos bons e ruins. Como Zidane nos disse no treino, é porque às vezes experimentamos momentos difíceis que os triunfos têm seu valor. A adversidade faz você trabalhar mais. É normal estar com raiva e frustração quando você não marca um gol. Se fosse o contrário, isso significaria que você não se importava. Então, sim, se eu estou tendo um jogo ou um treino ruim fico com raiva de mim mesmo. Mas quando saio do centro de treinamento, ou do estádio, consigo retomar uma vida normal”, avaliou o atacante.

Com o prêmio conquistado nesta temporada, o português igualou o número de conquistas do rival Lionel Messi. Com uma década de supremacia da dupla no futebol, Cristiano ficou à frente na premiação em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, enquanto o craque do Barcelona comemorou a conquista em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. Apesar do empate conseguido nesta temporada, o gajo revelou que o domínio de Messi na premiação há alguns anos vinha o incomodando.

“É uma história engraçada, não é? Ganhei uma Bola de Ouro antes do Messi. Então ele me passou ganhando quatro em seguida. Não escondo isso, estava triste e com raiva. Ia às cerimônias e nunca ganhava. Chegou um ponto que estava desmotivado. Eu não queria mais ir. Estar lá só para a foto não me interessava”, revelou o craque.

Na temporada passada, que lhe rendeu a premiação dourada, Cristiano Ronaldo marcou 42 gols em 46 partidas disputadas, além de poder comemorar os títulos da Liga dos Campeões da Europa, do Mundial de Clubes e do Campeonato Espanhol.