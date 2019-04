Após encontro com Peres, presidente do Atlético-MG garante permanência de Ricardo Oliveira

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, encontrou José Carlos Peres, mandatário do Santos, nesta terça-feira, durante evento da CBF para a posse de Rogério Caboclo.

Peres apostava nessa conversa para avançar pelo retorno de Ricardo Oliveira. A resposta, porém, foi negativa.

“Peres é meu amigo. Conversamos sobre muita coisa. Ele é um grande nome do futebol. Sobre o Ricardo, não há nada. Jogará toda a temporada no Atlético”, disse o presidente do Galo, à Gazeta Esportiva.

Sem Ricardo Oliveira, o Peixe procura uma solução no mercado interno para vestir a camisa 9. O Alvinegro não pensa em trazer uma aposta e, se não houver convicção da diretoria e do técnico Jorge Sampaoli, o clube esperará pela reabertura da janela internacional de transferências, no dia 16 de julho.

Sampaoli fala com frequência sobre a necessidade de um camisa 9. O Santos tentou vários neste ano, como Pato, Raniel e Nicolás Blandí, mas não teve êxito.

