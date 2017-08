Após contratar Neymar, PSG quer mais uma estrela do futebol mundial

Mesmo gastando 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 820 milhões) para contratar Neymar, o PSG pretende abrir ainda mais os cofres e trazer Kylian Mbappé, um dos principais jogadores do futebol europeu. Atualmente no Monaco, o atacante é alvo de grandes clubes do cenário mundial, como Real Madrid, Barcelona e Manchester City.

De acordo com o jornal francês L’Equipe, o time parisiense ainda pensa em adquirir o jovem jogador de 18 anos nesta janela de transferências e cogita a possibilidade de contratar o atacante pagando o valor de 180 milhões de euros (cerca de R$ 664 milhões). A negociação tem chances reais de acontecer, já que o atleta avisou o Monaco que não pretende continuar na equipe para a temporada 2017/2018.

Já segundo o jornal Le Parisien, o objetivo do clube é formar um poderoso trio de ataque, formado por Mbappé, Neymar e Cavani, e assim brigar pelo título da Liga dos Campeões, principal objetivo do PSG e torneio que a equipe ainda não tem em sua história. O próprio jogador já declarou que gostaria de jogar junto com Neymar, mesmo o Paris Saint-Germain sendo atualmente o principal rival do time do Principado na briga pelo título do Campeonato Francês.

Pelo Monaco, Mbappé ganhou destaque internacional ao fazer uma ótima temporada 2016/2017, com 27 gols nas 58 partidas que atuou com a camisa vermelha e branca. Além da excelente média de quase um gol a cada dois jogos, o atacante chamou a atenção pela velocidade e qualidade para definir jogadas e, segundo seus próprios companheiros de seleção francesa, é um jogador diferente dos demais.