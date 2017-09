Apesar de críticas, Cuca banca Deyverson como titular do Palmeiras

O desempenho de Deyverson dividiu a torcida do Palmeiras nesta segunda-feira. Escolhido como titular do Verdão contra o Coritiba, o centroavante se mostrou participativo, mas errou alguns passes e matou contra-ataques palmeirenses na etapa final, sendo substituído por Miguel Borja.

O colombiano, que não goza de tanto prestígio com a torcida alviverde, foi ovacionado ao entrar em campo, demonstrando pensamento de parte da torcida, que pede mais oportunidades ao camisa 9. Em entrevista coletiva, porém, Cuca deixou claro que Deyverson seguirá como titular.

“Sempre irão questionar (as escolhas). O Deyverson está fazendo bem o papel dele e vai seguir como titular. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair no Palmeiras e tenho obrigação de saber o que é melhor. Acho que tenho mais conhecimento para analisar do que as pessoas que veem apenas um jogo”, disse o treinador, mostrando-se incomodado com a questão.

O Palmeiras abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo com Jean, e teve outras oportunidades de ampliar. Já na segunda etapa, o Verdão seguiu perdendo chances e chegou a sofrer uma pressão dos visitantes. Mesmo assim, Cuca aprovou a atuação palmeirense.

“Tenho certeza que o Palmeiras fez um grande jogo. Estas partidas são perigosíssimas, contra um time fechado, que busca a velocidade dos lados. Sem cuidado, você cede um contra-ataque, sai atrás no placar e fica muito mais difícil. Penso que uma equipe com 20 conclusões a gol, cinco, seis, sete claríssimas, contra duas ou três do adversário é uma equipe que jogou bem, que poderia ter feito 2 a 0, 3 a 0 e um grande jogo. Mesmo com 1 a 0, correu-se poucos riscos, estava controlado e em alguns momentos a gente poderia ter cadenciado mais, mas os contra-ataques abriram muito, e pecamos na escolha final, caso contrário, poderíamos ter um jogo com mais tranquilidade. Está ótimo. Foi um jogo bem jogado”, completou o comandante.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 40 pontos e segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, mas agora a apenas três do vice-líder Grêmio, e um do terceiro colocado Santos. Na próxima rodada, o Verdão visita o Fluminense, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

