Antes de semifinal, Abel Braga afirma que Fla-Flu é sempre especial

Classificado para enfrentar o Flamengo nas semifinais da Taça Rio, o Fluminense tem a vantagem do empate, mas o técnico Abel Braga acha que isso não fará muita diferença por causa da tradição das duas equipes. Na entrevista coletiva, o treinador do Tricolor das Laranjeiras disse que o importante é preparar a equipe para que ela se apresente bem no clássico, depois de manter a invencibilidade durante a Taça Rio.

“O time já está mais do que preparado”, disse Abel. “Tem tido Fla-Flu demais nos últimos tempos e a dificuldade é sempre grande para os dois lados”.

O técnico do Fluminense garantiu que sua equipe vai jogar o clássico decisivo de quinta-feira da mesma maneira das últimas partidas e procurar um bom resultado. “É Fla-Flu e isso mexe. Dá uma motivação extra. Sabemos que vamos ter um estádio com público e isso para o jogador é muito importante”.

Abel explicou que escalou um time reserva porque o Fluminense já estava classificado e o estado do gramado em Bacaxá era deplorável. O treinador voltou a condenar as condições dos estádios do Rio de Janeiro.

“Querem torcedor no estádio como? Não tem como usar a equipe titular. Você tem que procurar fórmulas, esse futebol vazio aí, as coisas vão piorando que até para o pessoal da imprensa fica ruim. Vocês vão deixar de vender o produto de vocês. Vocês podem fazer tudo nesse campo aí, menos jogar futebol”