Andrés vê soberba no São Paulo e coloca Palmeiras como favorito

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, pediu a palavra após a vitória alvinegra por 1 a 0 sobre o São Paulo, com posterior triunfo por 5 a 4 nos pênaltis, que deu ao clube do Parque São Jorge a vaga na final do Campeonato Paulista. Extasiado com a classificação para encarar o Palmeiras, o mandatário foi mais um a citar a venda antecipada de ingressos feita pelo Tricolor e não poupou críticas ao rival.

“Se não faltar o respeito e ficar só no disse e disse do marketing, tudo bem. Mas os soberbos são assim, eles devem estar vendendo ingresso para a final do ano que vem. O maior respeito que faltou foi colocar os ingressos à venda”, brincou o dirigente, lembrando a confusão na venda de ingressos para uma hipotética final entre São Paulo e Palmeiras, devidamente respondida pelas redes sociais do Alvinegro.

Questionado sobre uma confusão na saída dos são-paulinos para o vestiário, Andrés pediu para os jornalistas perguntarem sobre o tema ao lateral esquerdo Reinaldo, que teria chamado o estádio de “chiqueiro”. Sempre taxativo ao tratar da rivalidade com o clube do Morumbi, ele voltou a bater na tecla da soberba na sequência.

“Enumerar? Desde que eles foram fundados tem a soberba”, continuou o presidente corintiano, que agora vai monitorar sua equipe antes do embate decisivo da competição estadual. O primeiro jogo está marcado para o sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, enquanto o segundo duelo será provavelmente no dia 8 de abril, no Allianz Parque.

“Palmeiras é o bicho-papão do Brasil e o Corinthians vai tentar ser a zebra ganhando. Com a união do clube, vamos tentar ganhar”, concluiu um irônico presidente corintiano.