Andrés mantém discurso de “zebra” e acredita em título do Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, manteve o discurso de que o Corinthians é “zebra” na decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, que teve sua primeira partida neste sábado, em Itaquera, com vitória por 1 a 0 dos alviverdes. Para o mandatário, que adotou esse tom desde a classificação na semifinal, contra o São Paulo, no meio da semana, o Timão vai para o Allianz Parque buscando surpreender o arquirrival.

“A gente gosta muito do trabalho da comissão técnica. Somos zebra e vamos continuar tentando de novo para sair com esse título”, comentou o mandatário, que, diferentemente dos jogadores, rechaçou expor qualquer reclamação a respeito da arbitragem de Leandro Bizzio Marinho.

“Não adianta reclamar. Vocês vão ver as imagens também. Perdemos o jogo, temos que lutar para ganhar o próximo”, continuou Andrés, bastante respeitoso ao tratar do encontro com o presidente palmeirense, Maurício Galliote, a quem elogiou e assegurou bom tratamento na Arena.

“Muito bom, excelente. Foram muito bem tratados, podem perguntar para eles. O São Paulo também foi, não tem problema nenhum, não. Todos que vêm aqui são bem tratados”, discursou o presidente do Alvinegro, que só lamentou a confusão entre Clayson e Felipe Melo, finalizada com a expulsão de ambos.

“Todo tipo de agressão num jogo de futebol é péssimo para o espetáculo. Agora, enervou os jogadores, já vinham com rixa de outros jogos, é coisa de jogo. Mas todo mundo tem que pôr a cabeça no lugar, são profissionais, para não acontecer mais isso”, concluiu.

