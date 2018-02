Alisson nega influência de nova derrota em disputa da Recopa

O atacante Alisson mostrou incômodo com mais uma derrota do Grêmio no Campeonato Gaúcho, mas não viu qualquer influência do revés para o Veranópolis na preparação da equipe para encarar o Independiente-ARG, na quarta-feira, pela partida de volta da Recopa Sul-Americana, na Arena gremista.

“Olha, acho que de forma alguma (influencia), temos uma decisão quarta, sabemos da importância do jogo”, avaliou o avante, um dos poucos que devem atuar no meio de semana depois do embate na Serra Gaúcha. “Lógico que queríamos os três pontos, mas vamos ver o que erramos para, na quarta-feira, estarmos bem preparados, concentrados para conseguir esse título”, observou.

Por ter empatado em 1 a 1 na Argentina, o Tricolor precisa apenas de uma vitória simples para assegurar a conquista continental, que reúne o campeão da Copa Libertadores da América e o da Sul-Americana do ano passado. Em meio a isso, porém, o clube tem que lidar com uma delicada situação no Estadual.

Estacionado nos quatro pontos, porém com um gol de saldo a menos, o time entrou na zona de rebaixamento à segunda divisão do torneio ao ficar abaixo do São Paulo-RS no quesito (-6 a -5). Curiosamente, o rival direto entra em campo neste domingo para encarar o arquirrival Internacional.

Apesar de incomum, a posição não deixa a equipe tão longe assim da classificação para o mata-mata do Estadual. No Gaúcho,12 times brigam por oito vagas, facilitando o trabalho de equipes que, como Grêmio, demoram a engrenar. O time de Renato Gaúcho, no entanto, claramente precisará melhorar sua produção se não quiser passar qualquer tipo de vexame (rebaixamento ou ausência na fase eliminatória).

O Tricolor agora precisa de uma campanha praticamente perfeita nos quatro jogos restantes, sendo um deles o Gre-Nal. Os outros, ao menos, são justamente contra São Paulo e Novo Hamburgo, além do Juventude, os outros times que estão fora da zona de classificação à próxima fase.