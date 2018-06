Alemanha “goleia” México nas estatísticas, mas não evita derrota na estreia

Neste sábado, a Alemanha tentou desde o começo, mas não evitou a derrota na estreia da Copa do Mundo da Rússia diante do México. Curiosamente, os atuais campeões do mundo foram superiores aos mexicanos em todas as estatísticas, como posse de bola (60% contra 40%), precisão dos passes (88% contra 82%), e chutes no gol (9 contra 4), porém não foi capaz de evitar o tropeço logo no primeiro jogo deste Mundial.

Jogando no campo de ataque boa parte do jogo, os alemães colocavam perigo na meta defendida por Ochoa, mas sem conseguir finalizar com precisão. Os alemães ocupavam boa parte da área mexicana, tinham maior posse de bola, mas a excelente marcação da equipe comandada por Osório fazia com que os atuais campeões mundiais não tivessem espaço para finalizar com precisão.

Além de mais finalizações do que os adversários, a Alemanha teve muito mais posse de bola. Mesmo quando o placar ainda estava 0 a 0, os alemães ficavam com a bola, situação essa que era agradável para os dois times, já que a proposta do México era de ficar atrás esperando que o time europeu desse mais espaço para que pudessem armar os contra-ataques.

Outro número em que os alemães foram superiores foi o número de passes certos. A equipe de Löw teve impressionantes 595 passes certos, enquanto que os mexicanos tiveram “apenas” 280, mostrando mais uma vez que um controle do jogo nem sempre é suficiente para conseguir o resultado positivo. De fato, os alemães pecaram na principal estatística: gols feitos (0 contra 1).

Na próxima rodada, os alemães enfrentam a Suécia, enquanto que os mexicanos tem pela frente a Coreia do Sul. Com a derrota de hoje, a Alemanha terá que pensar apenas nos três pontos diante dos suecos, para evitar que mais uma vez os atuais campeões caiam no começo da competição. Já o time comandado por Osório terá a chance de ficar ainda mais próximo da classificação diante dos asiáticos.