Alberto Valentim é anunciado como novo técnico do Botafogo

O Botafogo já tem novo comandante técnico definido. Alberto Valentim, conhecido da torcida do Palmeiras por treinar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e por seu trabalho como auxiliar, foi oficializado como novo treinador do clube carioca.

A apresentação oficial de Valentim ao Fogão será nesta quarta-feira, às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, que não foi liberado pela diretoria da Estrela Solitária para a disputa da final da Taça Guanabara entre Flamengo e Boavista.

“Dirigir o Botafogo é uma honra e estou muito feliz por isso. Chego sabendo o tamanho deste clube, da responsabilidade e, principalmente, do amor de sua torcida. Estou pronto e preparado para fazermos todos juntos um grande trabalho e retribuir toda a confiança depositada em mim. Muito obrigado pelo carinho de todos”, afirmou Alberto Valentim.

O técnico de 42 anos terá a companhia de Fernando Miranda na comissão técnica, que trabalhou junto com o ex-treinador do Palmeiras na equipe da Barra Funda e no Red Bull Brasil.

Alberto Valentim chega para substituir Felipe Conceição, demitido pelo mau desempenho do Botafogo neste início de temporada. O time da Estrela Solitária decepcionou na Taça Guanabara, ao perder para o Flamengo, e foi eliminado de maneira surpreendente pela Aparecidense, do Goiás, na Copa do Brasil.