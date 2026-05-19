Ex-Corinthians, Sylvinho deixa o cargo de técnico da Albânia

A seleção albanesa informou nesta terça-feira que Sylvinho não continuará no cargo de técnico. O novo treinador da Albânia será o italiano Rolando Maran, que assinou por dois anos.

Sylvinho, de 52 anos, assumiu a Albânia em janeiro de 2023, quase um ano após sair do Corinthians. No comando da seleção albanesa, foi responsável pela classificação para a Eurocopa de 2024.

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"Agradeço a toda a comissão técnica e aos jogadores com quem compartilhei uma jornada maravilhosa e, claro, aos apaixonados torcedores. Desejo tudo de bom ao time", disse o brasileiro em seu discurso de despedida.

Sylvinho deixa o comando da seleção após a decisão da federação de não renovar seu contrato. A opção foi de Armand Duka, presidente da entidade, e teve como principal fator a ausência de classificação para a Copa do Mundo de 2026.