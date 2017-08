Afastado do elenco, Felipe Melo parabeniza Palmeiras pelos 103 anos

Felipe Melo está afastado do elenco principal do Palmeiras, mas desejou parabéns ao clube neste sábado. No dia em que o Verdão completa 103 anos, o Pitbull publicou em seu Instagram uma sequência de quatro fotos em homenagem à equipe.

“Parabéns pelos 103 anos de vida, Palmeiras. Que venham muitos outros anos de glórias e alegria”, escreveu o jogador.

Parabéns pelos 103 anos de vida, @palmeiras. Que venham muitos outros anos de glórias e alegrias. 🙏🙏🙏🙏 #palmeiras #avantipalestra #parabens #103anos 🌟🌟🌟🌟#maximorespeito Uma publicação compartilhada por felipe (@felipemelo) em Ago 26, 2017 às 5:47 PDT

As fotos mostram Melo e os filhos na Academia de Futebol, uma imagem dele sendo recepcionado por torcedores e outra em que comemora. No texto, o meio-campista usa a hashtag “#maximorespeito”.

Felipe Melo foi afastado depois de fazer um comentário ofensivo sobre o técnico no vestiário do Mineirão, após a eliminação da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. O vazamento de um áudio em que chamava Cuca de “mentiroso e mau caráter” agravou a situação e fez com que ele passasse a treinar em horários alternativos.