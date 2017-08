Adversário do Palmeiras, Barcelona tem bom desempenho fora de casa

Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores como primeiro colocado do Grupo 5, o Palmeiras garantiu a vantagem de decidir uma vaga para as quartas no Palestra Itália. Em duelo contra o Barcelona de Guaiaquil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Palestra Itália, este benefício pode ser menor.

A equipe equatoriana chegou às oitavas de final classificada na segunda posição do Grupo 1 da Libertadores. Na campanha, teve uma vitória, um empate e uma derrota como mandante, uma campanha que normalmente não garante a classificação, mas fora de casa o desempenho foi superior, com dois triunfos (contra Botafogo e Estudiantes) e apenas um revés (frente ao Atlético Nacional).

“Será um jogo complicado, no qual teremos que manter a tranquilidade a concentração durante os 90 minutos para tentar conseguir a classificação. Confiamos em nossa capacidade”, destacou o goleiro Máximo Banguera.

A principal baixa no atual campeão equatoriano será o atacante Ariel Nahuelpan, ex-jogador de Coritiba e Internacional. Também estão fora o zagueiro Jefferson Mena e o volante brasileiro naturalizado equatoriano Gabriel Marques. Por outro lado, o lateral-direito Mario Pineida e o meia Ely Esterilla foram liberados pelo departamento médico e estarão à disposição do técnico Guillermo Almada.

Com a derrota por 1 a 0 na ida, o Verdão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar. Para o confronto, 36 mil ingressos já foram vendidos e a expetativa é que o clube bate o recorde de público e renda nesta temporada.

Nesta terça-feira, o Verdão retorna à capital paulista e realiza um último treino antes da partida. A atividade irá ocorrer no Palestra Itália, no final da tarde, e irá anteceder o reconhecimento do gramado da equipe equatoriana.

Após dois treinos fechados em Atibaia, o clube ainda não deu informações sobre as condições físicas de Mayke, que torceu o tornozelo, e Guerra, que se recupera de dores na coxa direita. Se não puderem atuar, a tendência é que Jean jogue na lateral-direita e Dudu seja deslocado para a armação.

O provável Verdão tem Jailson; Mayke (Thiago Santos), Yerry Mina, Luan e Egídio; Jean e Bruno Henrique; Dudu, Guerra (Keno) e Róger Guedes; Deyverson. Já a formação equatoriana deverá ter Banguera; Valencia, Aimar, Arreaga e Velasco; Minda, Oyola e Díaz; Castillo, Caicedo e Álvez.