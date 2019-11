Adversário de Corinthians e Palmeiras na Florida Cup é alterado

A Florida Cup, torneio de pré-temporada já tradicional entre para clubes brasileiros, divulgou uma alteração de equipes. O Spartak Moskou, da Rússia, cancelou sua participação na competição e será substituído pelo New York City, dos Estados Unidos.

Dessa maneira, o adversário da estreia de Tiago Nunes no comando do Corinthians será o time estadunidense. A partida, que será a primeira do Timão na competição, está marcada para o dia 15 de janeiro, às 20h. Na sequência, o Alvinegro terá pela frente o Atlético Nacional, da Colômbia, no dia 18, às 19h30.

@NYCFC is confirmed for the 2020 Florida Cup! The club will join @nacionaloficial, @Corinthians and @Palmeiras l and replace Spartak Moscow in the event. More information at: https://t.co/4UJ1M0gg9l pic.twitter.com/NTJyErReM1 — Florida Cup (@Florida_Cup) November 20, 2019

O Palmeiras também participará da competição, apesar de não enfrentar o Corinthians. O Verdão terá pela frente o Atlético Nacional, no dia 15, às 10h30, e o New York City, no dia 18, às 19h30.

Todos os jogos da competição serão realizados no Exploria Stadium, estádio do Orlando City, equipe masculina, e do Orlando Pride, time feminino. Será a quinta participação do Corinthians na Florida Cup, enquanto o Palmeiras fará sua estreia no torneio de pré-temporada.