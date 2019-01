Adversária da estreia do Brasil, Colômbia perde no Sul-Americano sub-20

A Colômbia iniciou o Sul-Americano sub-20 com o pé esquerdo nesta quinta-feira. Adversário da estreia do Brasil no torneio, o time que conta com Ivan Ângulo, contratado pelo Palmeiras por empréstimo, acabou perdendo por 1 a 0 para a Venezuela. Samuel Sosa foi o responsável pelo gol da vitória da seleção Vinotinto.

Apesar de não possuir muita tradição no futebol profissional, a Venezuela é a atual vice-campeã mundial sub-20 e mostrou que deve brigar forte no Sul-Americano, que está sendo realizado no Chile. Além das duas equipes, Brasil, Bolívia e Chile compõem o grupo A do torneio.

Chile x Bolívia

No outro jogo do Grupo A desta quinta-feira, Chile e Bolívia ficaram no empate em 1 a 1. Os donos da casa saíram perdendo logo aos seis minutos, quando Vaca abriu o placar para os bolivianos. Já no segundo tempo os anfitriões reagiram e conseguiram ao menos sair de campo com o empate graças ao gol de Alarcon.

O Brasil estreia no Sul-Americano sub-20 neste sábado, às 18h10 (de Brasília), contra a Colômbia. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase, em que todos os classificados jogam contra todos. Quem tiver mais pontos irá se sagrar campeão. Os quatro melhores times garantem vaga no Mundial da categoria, que será realizado na Polônia, entre maio e junho deste ano.