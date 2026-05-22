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Corinthians e Santos empatam na Fazendinha pelo Paulistão F

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Foto: Reprodução / Santos FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/05/2026 às 21:14 • Atualizado 21/05/2026 às 21:17

Nesta quinta-feira, Corinthians e Santos empataram em 2 a 2 pela terceira rodada do Paulistão F, na Fazendinha. Gabi Zanotti e Érika marcaram para as Brabas, enquanto Analuyza e Carol Baiana fizeram para as Sereias da Vila.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians segue na segunda colocação, com quatro pontos. O Santos, por sua vez, continua sem vencer na competição e soma apenas dois pontos, ocupando o quinto lugar.

📋 Resumo do jogo
CORINTHIANS 2 x 2 SANTOS ⚪⚪

🏆 Competição: Paulistão F (terceira rodada)
🏟️ Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)

GOLS

  • ⚽ Carol Baiana, aos 17' do 1ºT (Santos)
  • ⚽ Érika, aos 21' do 1ºT (Corinthians)
  • ⚽ Gabi Zanotti, aos 13' do 2ºT (Corinthians)
  • ⚽ Analuyza, aos 37' do 2ºT (Santos

Como foi o jogo?

Jogando fora de casa, o Santos abriu o placar aos 17 minutos. Evelyn Bonifácio fez boa jogada pela esquerda, driblou duas marcadoras e cruzou para Carol Baiana cabecear para as redes. O empate, quatro minutos depois, também foi de cabeça. Em cobrança de falta, Érica subiu na primeira trave e testou firme no canto esquerdo de Taty Amaro.

Aos 13 do segundo tempo, a zaga santista tentou afastar uma cobrança de escanteio e a bola caiu nos pés de Gabi Zanotti, na pequena área. A camisa 10 do Timão, com categoria, tirou da goleira para virar a partida. Aos 37, Analuyza recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou por cima de Nicole Ramos para marcar um golaço.

Próximos jogos

CORINTHIANS

  • Corinthians x Mixto (12ª rodada do Brasileiro feminino)
  • Data e horário: 25/05 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

SANTOS

  • São Paulo x Santos (12ª rodada do Brasileiro feminino)
  • Data e horário: 25/05 (segunda-feira), às 17h30 (de Brasília)
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