Corinthians e Santos empatam na Fazendinha pelo Paulistão F

Nesta quinta-feira, Corinthians e Santos empataram em 2 a 2 pela terceira rodada do Paulistão F, na Fazendinha. Gabi Zanotti e Érika marcaram para as Brabas, enquanto Analuyza e Carol Baiana fizeram para as Sereias da Vila.
EMPATE DAS SEREIAS!
Analuyza faz um golaço e deixa tudo igual no Superclássico F! #PaulistãoF pic.twitter.com/0PryxgsSEO
— Paulistão F (@PaulistaoFem) May 22, 2026
Situação na tabela
Com o resultado, o Corinthians segue na segunda colocação, com quatro pontos. O Santos, por sua vez, continua sem vencer na competição e soma apenas dois pontos, ocupando o quinto lugar.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪ CORINTHIANS 2 x 2 SANTOS ⚪⚪
🏆 Competição: Paulistão F (terceira rodada)
🏟️ Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)
GOLS
- ⚽ Carol Baiana, aos 17' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Érika, aos 21' do 1ºT (Corinthians)
- ⚽ Gabi Zanotti, aos 13' do 2ºT (Corinthians)
- ⚽ Analuyza, aos 37' do 2ºT (Santos
Como foi o jogo?
Jogando fora de casa, o Santos abriu o placar aos 17 minutos. Evelyn Bonifácio fez boa jogada pela esquerda, driblou duas marcadoras e cruzou para Carol Baiana cabecear para as redes. O empate, quatro minutos depois, também foi de cabeça. Em cobrança de falta, Érica subiu na primeira trave e testou firme no canto esquerdo de Taty Amaro.
Aos 13 do segundo tempo, a zaga santista tentou afastar uma cobrança de escanteio e a bola caiu nos pés de Gabi Zanotti, na pequena área. A camisa 10 do Timão, com categoria, tirou da goleira para virar a partida. Aos 37, Analuyza recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou por cima de Nicole Ramos para marcar um golaço.
Próximos jogos
CORINTHIANS
- Corinthians x Mixto (12ª rodada do Brasileiro feminino)
- Data e horário: 25/05 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)
SANTOS
- São Paulo x Santos (12ª rodada do Brasileiro feminino)
- Data e horário: 25/05 (segunda-feira), às 17h30 (de Brasília)