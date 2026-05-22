Corinthians e Santos empatam na Fazendinha pelo Paulistão F

Nesta quinta-feira, Corinthians e Santos empataram em 2 a 2 pela terceira rodada do Paulistão F, na Fazendinha. Gabi Zanotti e Érika marcaram para as Brabas, enquanto Analuyza e Carol Baiana fizeram para as Sereias da Vila.

EMPATE DAS SEREIAS!

Analuyza faz um golaço e deixa tudo igual no Superclássico F! #PaulistãoF pic.twitter.com/0PryxgsSEO — Paulistão F (@PaulistaoFem) May 22, 2026

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians segue na segunda colocação, com quatro pontos. O Santos, por sua vez, continua sem vencer na competição e soma apenas dois pontos, ocupando o quinto lugar.

📋 Resumo do jogo

⚫ ⚪ CORINTHIANS 2 x 2 SANTOS ⚪⚪

🏆 Competição: Paulistão F (terceira rodada)

🏟️ Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)

📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)

GOLS

⚽ Carol Baiana, aos 17' do 1ºT (Santos)

⚽ Érika, aos 21' do 1ºT (Corinthians)

⚽ Gabi Zanotti, aos 13' do 2ºT (Corinthians)

⚽ Analuyza, aos 37' do 2ºT (Santos

Como foi o jogo?

Jogando fora de casa, o Santos abriu o placar aos 17 minutos. Evelyn Bonifácio fez boa jogada pela esquerda, driblou duas marcadoras e cruzou para Carol Baiana cabecear para as redes. O empate, quatro minutos depois, também foi de cabeça. Em cobrança de falta, Érica subiu na primeira trave e testou firme no canto esquerdo de Taty Amaro.

Aos 13 do segundo tempo, a zaga santista tentou afastar uma cobrança de escanteio e a bola caiu nos pés de Gabi Zanotti, na pequena área. A camisa 10 do Timão, com categoria, tirou da goleira para virar a partida. Aos 37, Analuyza recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou por cima de Nicole Ramos para marcar um golaço.

Próximos jogos

CORINTHIANS

Corinthians x Mixto (12ª rodada do Brasileiro feminino)

(12ª rodada do Brasileiro feminino) Data e horário: 25/05 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

SANTOS