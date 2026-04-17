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Confira fotos de Oscar Schmidt

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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/04/2026 às 16:55 • Atualizado 17/04/2026 às 17:48

Com a Seleção, Oscar participou de Mundiais e Olimpíadas (Foto: Acervo pessoal)
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Dentro da Seleção, o atleta soma recordes e partidas históricas (Foto: Acervo pessoal)
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Schmidt defendeu o juvenil do Palmeiras (Foto: Acervo Pessoal)
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Schmidt também se destacou no Sirio Mackenzie (Foto: Acervo Pessoal)
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Oscar Schmidt mostrou seu talento no all star game (Foto: Joe Murphy/NBAE via Getty Images/AFP)
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Brasileiro Oscar participou do Jogo das Celebridades (Foto: Bill Baptist/NBAE via Getty Images/AFP)
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O ex-jogador atuou no primeiro e do quarto períodos (Foto: Joe Murphy/NBAE via Getty Images/AFP)
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(Foto: Joe Murphy/NBAE via Getty Images/AFP)
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(Foto: Joe Murphy/NBAE via Getty Images/AFP)
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Jogadores do time do Leste (Foto: Bill Baptist/NBAE via Getty Images/AFP)
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Foto por RICARDO GOMES / POOL / AFP
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Foto por ANTONIO SCORZA / AFP
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Foto por ROMEO GACAD / AFP
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