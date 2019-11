Corinthians vence equipe russa e conquista Mundial de Free Fire

O Corinthians é campeão mundial de Free Fire. A equipe do Timão conquistou o Free Fire World Series de 2019, neste sábado, na Arena Carioca, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Os brasileiros derrotaram o Sbornaya ChR da Rússia para garantir o troféu da segunda edição do torneio.

O time corintiano, formado por Carlos “Fixa”, Genildo “Japa”, Samuel “Level Up 007”, Bruno “Nobru” e Douglas “Pires”, chegou a 2300 pontos, contra 2190 dos russos, e se sagrou o melhor do mundo no game estilo Battle Royale .

A equipe paulista já havia faturado o Pro League de Free Fire na semana passada, derrotando a Loud e a Pain, o que garantiu vaga para a disputa do Mundial no Rio de Janeiro.

O Sbornaya ChR dominou a tabela de classificação durante quase todo o torneio, com o Corinthians brigando pela segunda e terceira colocação. Nas últimas duas quedas, os brasileiros souberam explorar o mapa e tiraram a diferença. Bruno “Nobru” foi escolhido o jogador mais importante do torneio.