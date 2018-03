Verdão confia em boa fase do ataque e defesa para reta final do Paulista

O mês de março tem sido ótimo para o Palmeiras e seus torcedores. O alviverde se recuperou em grande estilo da derrota para um dos maiores rivais, o Corinthians, no dia 24 de fevereiro, e pode sentir confiança nos dois setores do campo em busca de um bom desempenho nas semifinais do Campeonato Paulista, que chega em sua reta final.

Até então, em março, depois do revés para o rival, o Verdão foi aos gramados em seis ocasiões: uma pela Copa Libertadores e o restante, na disputa do Estadual. E as estatísticas são impressionantes: são cinco vitórias e somente uma derrota, com 16 gols marcados e apenas um sofrido.

A única derrota da equipe nos últimos seis jogos foi para o São Caetano, em casa, mas ainda assim o revés pode ser relevado. Isso porque o técnico Roger Machado escalou um time alternativo para o confronto do Paulistão, com a classificação para as quartas de final já assegurada. Além disso, o marcador do duelo foi de somente 1 a 0 para o Azulão, placar mínimo.

Nos triunfos, o Palmeiras tem mostrado boas atuações. A equipe passou com facilidade pelo Novorizontino, nas quartas de final da competição regional, com um placar agregado de 8 a 0 nos dois duelos. Além disso, o Verdão também venceu com autoridade o Júnior Barranquilla, fora de casa e pela fase de grupos da Libertadores, o São Paulo, em clássico disputado na casa do alviverde, e o Ituano, longe de seus domínios.

Além da boa campanha, o saldo de gols dos comandados de Roger Machado durante o período impressiona. São 16 tentos a favor e um contra, somando 15 gols de balanço positivo.

Os gols marcados pelo Palmeiras no mês estão bem distribuídos. Bruno Henrique (três vezes), Borja (duas vezes), Gustavo Scarpa (duas vezes), Dudu (duas vezes), Willian (duas vezes), Keno (duas vezes), Antônio Carlos, Fernando e Papagaio são os artilheiros do Verdão no período.